غطاء سحابي ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 17 مارس، طقس غائم كليا مع إستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا وتنخفض درجات الحرارة ليلا بشكل ملحوظ وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا.

وأفادت الهيئة أن الأجواء سوف تشهد نشاط الرياح اليوم على كافة أنحاء المحافظة، والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 35 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع غطاء سحابي طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.



رفع درجة الجاهزية والاستعداد لحدوث تقلبات جوية بالفيوم

وفي سياق متصل قامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المدن والمراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى، ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية، بوضع كافة المعدات على الجاهزية القصوى، مع أهمية صيانة أي معدة معطلة للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال فصل الشتاء.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رفع درجة الجاهزية والاستعداد لأي تقلبات في الطقس، وذلك من خلال نشر سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين العامة، للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.