تشكيل ليستر سيتى المتوقع لمباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد، نظيره فريق ليستر سيتي، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ملعب استاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

في حراسة المرمى : جاكوب.

في خط الدفاع : شودري – فوت – فيستيرجارد – جيمس.

في خط الوسط : وينكس – نديدي – كيرنان هول.

في خط الهجوم : إسحاق – مافيديدي – فاردي.



موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتى في كأس الاتحاد الانجليزي



وتقام مباراة ليستر سيتي وتشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي، في الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة الا الربع بتوقيت السعودية.

القاناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتشيلسي

وتذاع على قناة بى إن سبورت 1.

معلق مباراة تشيلسى وليستر سيتى



وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق الصوتي على اللقاء إلى المعلق خليل البلوشي.