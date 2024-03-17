3 وديات تُجهز طنطا لعودة دوري المحترفين

إستقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا تحت قيادة مديرة الفني عمرو أنور علي خوض عدد من اللقاءات الودية مع بعض الفرق وذلك خلال شهر رمضان الكريم حيث سوف يخوض الفريق خلال الفترة المقبلة عدة لقاءات علي النحو التالي :

مباريات طنطا خلال شهر رمضان المبارك

المباراة الودية الأولى لطنطا ستكون أمام مقاولون طنطا "عثماثون" يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا الرياضي في الساعة التاسعة مساءًا .

ثم يخوض ثاني الوديات أمام دكرنس يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا الرياضي في الساعة التاسعة مساءًا

فيما يختتم الفريق الطنطاوي مبارياته الودية، بمواجهة جمهورية شبين يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا الرياضي في الساعة التاسعة مساءًا .

وكان الفريق قد عاد مجدداً للتدريبات الجماعية بعد فترة راحه سلبية إستمرت أكثر من إسبوع وذلك في التاسعة مساء أمس السبت، علي ملعب النادي، وشهد المران جميع اللاعيين وأفراد الجهاز الفني بكامل عددة

وأكد عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، أنه جاري تم الإتفاق مع عدد من الفريق لخوض عدد من المباريات الودية إستغلالاً لفترة التوقف لمباريات دوري المحترفين طوال شهر رمضان

كما آشار أن جميع مباريات الفريق عقب فترة التوقف سيعتبرها الجهاز الفني بمثابة مباريات كئوس وإستعداداً للموسم المقبل