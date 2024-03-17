الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

تشيلسي
تشيلسي

يلتقي فريقا تشيلسي ونظيره ليستر سيتي، اليوم، في اللقاء الذى يجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

 

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي والقناة الناقلة 

 

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ويتقابل تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة الثانية الا الربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1. 

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