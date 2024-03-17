موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

يلتقي فريقا تشيلسي ونظيره ليستر سيتي، اليوم، في اللقاء الذى يجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ويتقابل تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة الثانية الا الربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1.