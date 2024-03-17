إسرائيل تقصف موقعين في جبال القلمون السورية للمرة الأولى منذ سنوات (فيديو)

شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية على موقعين في جبال القلمون بريف دمشق السوري، للمرة الأولى، منذ سنوات، ما تسبب في إصابة عسكري سوري.

وأمطرت صواريخ الاحتلال موقعين، أحدهما مخزن أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام، تزعم استخدام حزب الله اللبناني له، والآخر قرب الكتيبة الهندسية، يقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق.

فيما قال النظام السوري، إن قوات دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

استمرار القتال بين حزب الله وإسرائيل:

يستمر القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، على وقع تصاعد التوتر عند الحدود منذ بدء الحرب في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طيرانه قام خلال الليل بقصف مجمع عسكري تابع لحزب الله في منطقة الخيام، مضيفًا أن ذلك جاء ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

وبالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية، موقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفر كلا. وفي نفس الوقت شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفًا "لإزالة تهديد في منطقة الميسات".