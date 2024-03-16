عاجل..‏ صواريخ من سوريا تضرب مواقع لإسرائيل بالجولان

قالت مصادر عبرية، إن عددا من الصواريخ أطلقت من سوريا باتجاه مستوطنات ومواقع العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأضافت المصادر، أن مدفعية الاحتلال ردت بقذائف باتجاه الأراضي الزراعية في ريف درعا الغربي.

على جانب آخر، أعلن رئيس قسم الصحة النفسية في جيش الاحتلال لوسيان ليئور، أن نحو 1700 جندي خضعوا لعلاج نفسي، معترفا أنه يواجه أكبر مشكلة في الصحة النفسية منذ 1973، وذلك على خلفية عدوانه على غزة.

وقال إن نحو 1700 جندي خضعوا للعلاج النفسي، وإن 85% منهم عادوا للخدمة، وأن نحو ألف جندي احتاجوا لعلاجات مكثفة بسبب عوارض الصدمة.

وأعلن جيش الاحتلال أن نحو 30 ألف جندي من قواته تواصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.