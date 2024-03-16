الاحتلال: نحن في حرب متعددة الجبهات في سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة

قال الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، إن بلاده تمر بحرب متعددة الجبهات في كلا من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جاءت خلال قيامه بجولة تفقدية في مناطق الضفة الغربية، على خلفية حلول الجمعة الأولى في شهر رمضان.

ونقلت عن الجنرال هاليفي أن إسرئيل تمر بحالة أو بحر متعددة الجبهات، من بينها سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا أن هناك ما هو أبعد من ذلك، وكل واقعة تحدث في إحدى هذه الجبهات يمكن أن يسبب العدوى في مناطق أخرى أيضا.

وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول تعرض مدنيين لإطلاق نار أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم.

وزعم بيان الجيش الإسرائيلي أن "مسلحين فلسطينيين هم من أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين، وأن قواته لم تفعل ذلك"، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، أمس الجمعة.

ونشر أدرعي مقطع فيديو زعم أنه يوثق الهجوم، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الهجوم وقع قبل وصول قافلة مساعدات كانت تضم 31 شاحنة. فيما تسبب الهجوم الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين قرب دوار الكويت بشمالي غزة، في مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وقالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، بالدبابات والمروحيات.