وزير الري: الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة وترشيد التصرفات المائية

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف إستعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الإحتياجات، حيث تم استعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات ، وإستعراض خطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والتى تتضمن موقف أعمال تطهيرات الترع وخطة نهوها قبل فترة أقصى الإحتياجات ، وإستعراض تقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة .

وقد وجه الدكتور سويلم بالإسراع فى إستكمال أعمال تطهيرات الترع بمحافظتى المنيا وسوهاج ، وترعة بورسعيد ، وترعة كشمير بمحافظة القليوبية ، وترعة الباجورية وبحر شبين بمحافظة المنوفية ، ونهوها قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مع سرعة الإنتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لكافة الترع .

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الدراسة الخاصة بحوض المص وخط الطرد بمحطة خلط القاطع المغذية لترعة قوته بالفيوم ، وسرعة نهو الدراسة التى يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لترعة الشباب فى محافظة السويس .

كما وجه بالإلتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى ، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الإلتزام بمواعيد مناوبات الرى على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة ، والتشديد على قيام مهندسى هندسات الرى بالإلتزام التام بتطبيق هذه المناوبات وربط مدى الإلتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى لسيادتهم ، مع قيام كل إدارة رى بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائى وروابط مستخدمى المياه وأجهزة وزارة الزراعة ، مع عمل واجهة سهلة الإستخدام لجداول المناوبات لتسهيل إستخدامها بمعرفة مهندسي ومسئولي الرى بالوزارة .

وتم خلال الإجتماع .. إستعراض ما قامت به إدارة توزيع المياه من قياس للتصرفات المائية على الطبيعة لعدد كبير من الترع عند أفمام الترع وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات لمعايرة معادلات حساب التصرفات المائية للعمل على تدقيقها ، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية المارة بمحافظتى البحيرة والاسكندرية بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا لتدقيق قيم تصرفات المحطة .

كما تم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بالإدارة المركزية لتوزيع المياه ، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر تصنيفى بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضى لإستخدامها كأداه إسترشادية لتحديد المناطق الساخنة بشبكة الترع والمصارف للتركيز عليها خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة .

وتم خلال الإجتماع أيضا عرض موقف صيانة عدد ٩٧٥ بوابة مستهدفة بالتأهيل قبل فترة أقصى الإحتياجات والتى يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيين إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة .

وتم أيضا عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بإجمالى ٤٩٠ محطة رفع ، حيث شدد الدكتور سويلم على ضرورة نهو أعمال الصيانة بها ، وخاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت لضمان جاهزية كافة المحطات قبل فترة أقصى الإحتياجات .