إسرائيل تستهدف الصائمين ساعتى الإفطار والفجر

إعدام مؤذن ونجليه وغارات وحشية على المنازل



ارتكبت اليوم قوات الاحتلال الصهيونى مجازر مروعة بحق الفلسطينيين فى قطاع غزّة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين، فى مناطق وسط وجنوب القطاع، حيث استهدفت 12 منزلاً مأهولاً فى مخيم النصيرات وأحياء مدينة غزّة ومدينة رفح جنوباً. وأعدمت مؤذن مسجد حمزة بن عبدالمطلب «عصام ضهير» ونجليه «محمد» و«باسل» خلال رفعه لأذان الفجر تزامناً مع سلسلة محارق استهدفت الصائمين فى ساعات الإفطار والسحور على التوالى.

أكدت مصادر صحفية وطبية متعددة، نقل أكثر من 80 شهيداً ارتقوا فى مجازر الاحتلال معظمهم نساء وأطفال.

واستهدف الإرهاب الصهيونى فى مخيم النصيرات وسط القطاع، منزلاً لعائلة الطباطيبى غرب المخيم، أسفر عن ارتقاء أكثر من 50 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح.

واستهدف الاحتلال فى وقت لاحق، منزلاً فى منطقة المخيم الجديد غرب النصيرات، ما أدّى إلى ارتقاء 10 شهداء وعدد من المصابين وآخرين تحت الأنقاض وقصف الاحتلال مبنى مأهولاً مكوناً من 7 طوابق، تسكنه عائلات نازحة بالقرب من مستشفى الشفاء وسط المدينة.

كما استشهد 15 فلسطينياً فى غارات صهيونية بحى التفاح ورفح الفلسطينية، تأتى جرائم الاحتلال المتواصلة والممتدة لليوم الـ162 على التوالى، بعد سلسلة مجازر ارتكبها خلال اليومين الماضيين، وطالت منتظرى المساعدات.

كما شهدت غزة أكبر خسائر بين الصحفيين فى تاريخ الحروب الحديثة بأكثر من 130 شهيداً صحفياً وجرح واختفاء واعتقال آخرين منذ 7 أكتوبر.

وحذر وزير الحرب الإسرائيلى يوآف جالانت من الحكم العسكرى لقطاع غزة وقال «سيكلفنا أرواح الجنود ويستحوذ على موارد عسكرية لمواجهة حزب الله والضفة»، مطالبا بإيجاد بديل «محلى» لحركة حماس.

وقال مسئول إسرائيلى رفيع: «قد نخسر الحرب إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية وكلاهما بدأ ينفد، والولايات المتحدة بدأت فى تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل».

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، إيهود أولمرت مقالاً دعا فيه إلى عدم الانجرار إلى صراع عسكرى شامل. مؤكداً أن حرباً كهذه «ستكون مؤلمة للغاية لإسرائيل».

وأدانت منظمة التعاون الإسلامى ارتكاب الاحتلال الصهيونى «جريمة جديدة» بحق مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات بمنطقة دوار الكويت فى مدينة غزة معتبرة إياها «إمعاناً فى جريمة الإبادة الجماعية».