زلزال يضرب فوكوشيما اليابانية بقوة 5.4 على مقياس ريختر

تعرضت مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لزلزال قوي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، لكن لا يوجد خطر من حدوث تسونامي وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكان مركز الزلزال قبالة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترًا.

ولم يكتشف أي خلل جديد في محطتي فوكوشيما دايتشي أو فوكوشيما دايني النوويتين، وفقًا لشركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية المشغلة لهما.

وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزال بلغت شدته 5.8 درجة ريختر قبالة فوكوشيما يوم الجمعة.