زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع زلزال تبلغ قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك قبالة سواحل منطقة ديمري في أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط؛ جنوب تركيا.

ووفقا لـ التقارير التركية فقد وقع الزلزال على عمق 21 كيلو متر تحت سطح القشرة الأرضية، وذلك عند الساعة 16.55، وكان مركزه قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

زلزال في شمال رشيد بالبحيرة بقوة 4.77 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأحد، الموافق 10 مارس 2024، هزة أرضية علي بعد 520 كيلومتر شمال رشيد، بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الشبكة القومية لرصد الزلازل، أن الزلزال كان بقوة 4.77 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أنه لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.