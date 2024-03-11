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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شؤون الحرمين: تكثف جهودها لتعقيم المسجد النبوي خلال شهر رمضان

المسجد الحرام والمسجد
المسجد الحرام والمسجد النبوي

كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها لتعقيم المسجد النبوي خلال شهر رمضان، حيث قدمت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

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وأشارت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حسبما أوردت قناة «الإخبارية السعودية»، أن الخدمات تضمنت الإشراف على الساحات وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وتنظيم الخروج والدخول عند أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل كامل للمسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميا بأجود أنواع المعطرات.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة شؤون المسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وتذليل كافة العقبات تسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

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