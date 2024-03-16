صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة، اليوم السبت، في الليلة السابعة من شهر مضان المبارك.

وتؤدى صلاة التراويح في مكة المكرمة بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءً، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31، وفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية.

صلاة التراويح بالمسجد النبوي

أقر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، المسؤول عن الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين أيضاً برنامج صلاة التراويح والتهجد في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وقد شمل البرنامج مشاركة مختارة من علماء الدين المرموقين في المملكة العربية السعودية، حيث تم توزيعهم بشكل مدروس على فترة أيام وليالي الشهر الفضيل وفقاً للخطة الموضوعة:

فضيلة الشيخ علي الحذيفي.

فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم.

الشيخ صلاح البدير.

الشيخ عبد الله البعيجان.

الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.