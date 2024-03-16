عاجل
طائرات الاحتلال تقصف رفح جنوب غزة
السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة، اليوم السبت، في الليلة السابعة من شهر مضان المبارك.

txt

موعد صلاة التراويح في المسجد النبوي رابع أيام شهر رمضان

txt

المسجد النبوي: 1700 عامل مدرب لرفع موائد السحور والإفطار من الساحات

وتؤدى صلاة التراويح في مكة المكرمة بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءً، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31، وفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية.

صلاة التراويح بالمسجد النبوي 

أقر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، المسؤول عن الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين أيضاً برنامج صلاة التراويح والتهجد في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وقد شمل البرنامج مشاركة مختارة من علماء الدين المرموقين في المملكة العربية السعودية، حيث تم توزيعهم بشكل مدروس على فترة أيام وليالي الشهر الفضيل وفقاً للخطة الموضوعة:

فضيلة الشيخ علي الحذيفي.

فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم.

الشيخ صلاح البدير.

الشيخ عبد الله البعيجان.

الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

مواد متعلقة

نشرة التوك شو.. السيسي في الأكاديمية العسكرية وحقيقة حظر تيك توك

صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة الخامسة من رمضان (فيديو)

صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام بالليلة الخامسة من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في الليلة الخامسة من رمضان (بث مباشر)

تمثيلية سحفية.. مادلين طبر ترد على هجوم بسمة وهبي (فيديو)

نشرة التوك شو.. خطة شيطانية لتهجير الفلسطينيين ومصر لن تخون القضية

اقرأ غدًا بـ"الوفد".. السيسي: مصر في تحسن.. والشعب يحصد ثمار التضحيات قريبًا

محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية والإعلان خلال يومين
الجريدة الورقية