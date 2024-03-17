موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. بشرى سارة للمواطنين

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. ينتظر قطاع كبير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر مارس، خاضة أنها تشهد زيادة جديدة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الشهر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية ليصل إلى 6000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفي سياق ذلك يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024، يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ، لمدة 5 أيام حتى يوم 27 من نفس الشهر، من خلال فرع البنوك، وعبر ماكينات الصرف الآلي ATM فضلاً عن فروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

جدول مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

موظفو الدرجة الأولى يحصلون على 8200 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية يحصلون على 8000 جنيه.

موظفو درجة المدير العام تقاضون 9200 جنيه.

موظفو الدرجة العالية يتقاضون 10200 جنيه.

موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة يتقاضون 12.200 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة يحصلون على 6000 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة يحصلون على 6500 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة يحصلون على 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة يحصلون على 7500 جنيه.