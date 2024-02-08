رئاسة الجمهورية: إجراءات أخرى قريبًا لدعم المواطنين بعد زيادات الأجور

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليًا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاقًا استثماريًا ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم في إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين في هذين القطاعين شديدي الحيوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن هناك إجراءات فورية قريبًا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.



وأوضح أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدًا أن الرئيس عينه دائمًا على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية.