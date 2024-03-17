موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 .. يسعى الكثير من أصحاب المعاشات والذين يبلغ أعدادعم أكثر من 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف معاش شهر أبريل 2024.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ومع اقتراب بداية شهر أبريل. يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024، يوم الاثنين الموافق 1 إبريل، على أن يستمر صرفها لمدة 6 أيام.

قيمة زيادة المعاشات 2024

من يتقاضى 1300 جنيه، سيصبح (1495 جنيها)

من يتقاضى 1500 جنيه، سيصبح (1725 جنيها)

من يتقاضى 1600 جنيه، سيصبح (1840 جنيه)

من يتقاضى 2000 جنيه، سيصبح( 2300 جنيه).

من يتقاضى 2300 جنيه، سيصبح( 2645 جنيه).

من يتقاضى 2600 جنيه، سيصبح (2900جنيه).

من يتقاضى 2900 جنيه، سيصبح (3335 جنيهًا)

من يتقاضى 3200 جنسه، سيصبح (3680 جنيهًا)

من يتقاضى 3500 جنيا، سيصبح (4025 جنيهًا)

من يتقاضى 3800 جنيه، سيصبح( 4370 جنيهًا)

من يتقاضى 4100 جنيه، سيصبح (4715 جنيهًا)

من يتقاضى 4400 جنسه، سيصبح (5060 جنيهًا)

من يحصل على 4700 جنيه، سيتقاضى (5405 جنيهًا)

من يحصل على 10080 جنيهًا، سيتقاضى (11592 جنيهًا)

زيادة المعاشات بنسبة 15%



جدير بالذكر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر حزمة من القرارات في وقت سابقٍ من بينها زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مارس الجاري .