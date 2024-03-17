الأهلي يُعلن تنظيم دورة رمضانية للأعضاء في رياضة البادل

تقيم لجنة الشباب بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية بطولة عائلة الأهلي الرمضانية الثانية للبادل، والتي تقام تصفياتها على ملاعب مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، على أن تقام النهائيات بفرع مدينة نصر.

وتقام مسابقتان في البطولة، وهما المستوى الأول للمبتدئين برسم اشتراك 300 جنيه وإجمالي جوائز يصل إلى 4500 جنيه، والمستوى الثاني للمميزين برسم اشتراك 600 جنيه وإجمالي جوائز يصل إلى 30000 جنيه.

وعلى الراغبين في الاشتراك، التوجه لمكاتب العلاقات العامة بفروع النادي، وآخر موعد للتسجيل 14 مارس الجاري، على أن يكون المشارك في البطولة عضوًا بالنادي ولا يقل سنه عن 18 عامًا.