شروط الاشتراك بدورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم

تقيم لجنة الشباب بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية تقيم دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم، فوق 30 سنة لجميع أعضاء النادي بمختلف فروعه.

وتقام الدورة الرمضانية لعائلة الأهلي على ملاعب النادي بفرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، ويكون التسجيل للاشتراك في الدورة من خلال مكاتب العلاقات العامة بجميع فروع النادي حتى 8 مارس الجاري.



وحددت لجنة الشباب شروط المشاركة في الدورة الرمضانية لعائلة الأهلي، بحيث تُلعب الدورة بنظام الـ 11 لاعبا لكل فريق، وتضم قائمة كل فريق 25 لاعبًا بحد أقصى، وأن يكون اللاعب عضوًا بالنادي، وتكون رسوم الاشتراك للفريق 4000 جنيه، علمًا أن إجمالي قيمة الجوائز المقدمة ستكون 120000 جنيه للمراكز الثلاثة الأولى