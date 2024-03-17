سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.65 جنيه للشراء و 13.62 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 12.52 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.85 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي نحو 12.63 جنيه للشراء و 13.57 جنيه للبيع.