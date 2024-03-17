الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الاحد

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك صباح اليوم الاحد

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سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الـAtm


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:
سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.65 جنيه للشراء و 13.62 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 12.52 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.85 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي نحو 12.63 جنيه للشراء و 13.57 جنيه للبيع.

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