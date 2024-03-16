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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الـAtm

الريال السعودي
الريال السعودي

 سعر الريال السعودي اليوم السبت.. شهدت العملة السعودية خلال تعاملات اليوم السبت في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا، وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.77 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

 

 في هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الريال السعودي اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت: 

 سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس  نحو 12.69 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.77 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.
 

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