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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

٢٢ مارس .. انطلاق كأس العاصمة الإدارية بمشاركة المنتخب الوطني

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن لخوض مواجهات بطولة كاس العاصمة الادارية والمقرر انطلاقه يوم 22 من شهر مارس الجاري على ان يستهل المنتخب الوطني مبارياته بملاقاة نيوزيلندا.

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وحال فوز المنتخب الوطني بهذا اللقاء يلتقي مع المنتخب الآخر الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس على المركز الأول في لقاء مقرر إقامته 26 من الشهر ذاته.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني خلال وقت سابق قائمة لاعبيه التي، ضمت 25 لاعبا للبطولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مام عاشور - محمد مجدى أفشة - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

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