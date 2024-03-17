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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الاحد

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الاحد، موضحًا أنه سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلًا حتى صباح غدًا الأثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

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أمطار خفيفة ورياح.. طقس الإمارات اليوم السبت

الرياح جنوبية شرقية 


وأضاف المركز، أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ساعة
وتابع، بحر عمان خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 01:58، الجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:54 
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
أبو ظبي العظمى 35 والصغرى 22
دبي العظمى 33 والصغرى 23
عجمان العظمى 32 والصغرى 21
أم القيوين العظمى 31 والصغرى 23
الفجيرة العظمى 30 والصغرى 22
العين العظمى 35 والصغرى 23
أبو موسى العظمى 24 والصغرى 23

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