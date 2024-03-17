دياب عن مسلسل الحشاشين:" فن مصرى خالص"

كشف الفنان “دياب” عن رأيه فى “مسلسل الحشاشين” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

دياب مسلسل الحشاشين عظيم:

كتب الفنان “دياب”، عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "مسلسل الحشاشين فن مصري خالص يدعو للفخر وعمل عظيم، شكرا دكتور بيتر ميمي على المتعة والإخلاص".

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

يتم عرض المسلسل على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

يشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.