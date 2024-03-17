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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك للشباب: أحمد سليمان أشاد بهذا اللاعب

أحمد سليمان
أحمد سليمان

أكد محمد عبدالله، المدير الفني لفريق الزمالك 2005، أن هناك العديد من العناصر المميزة سيكونوا محط أنظار الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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أضاف عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أبدى اهتمامه الشديد بالظهير الأيسر في فريق 2005 حسن عبدالعاطي وأشاد بإمكانيات اللاعب".

في سياق آخر أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أنه كان يشعر بالحزن من بعض لاعبي الفريق الأبيض خلال نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

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أشار ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك، أن بعض من لاعبي فريق الزمالك كانوا لا يصدقون أنهم يستطيعوا الفوز في نهائي كأس مصر وفي نهاية الأمر خسروا بسبب قلة الثقة.

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