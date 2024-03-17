الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيل يوسف: ما حدث لـ أحمد رفعت فضيحة.. أشكر مستشفى "زمزم" على ما قدموه

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على ما حدث لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه في ملعب المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

txt

ميدو عن واقعة "رفعت": قيمة حياة الانسان هي أخر حاجة بنفكر فيها

txt

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لعلاج أحمد رفعت في إنجلترا

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " ما حدث لأحمد رفعت مشلكة كبيرة، ويجب في حال حدوث مثل تلك الأزمات أن يكون هناك حالات طارئة وكان من الممكن انقاذ حالة اللاعب بشكل أسرع من الملعب".

ما حدث لأحمد رفعت فضيحة

وأكمل: " ما حدث لأحمد رفعت فضيحة ، ولو تم إنقاذه بشكل أسرع كان سيكون في حال أفضل كما حدث مع الدنماركي إريكسن في أمم أوروبا، وأوجه الشكر لمستشفى "زمزم" على ما قدموه".

الجريدة الورقية