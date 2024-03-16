محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لعلاج أحمد رفعت في إنجلترا

أبلغ النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت للعلاج في انجلترا.

وتعرض أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر لأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة وسط محاولات مضنية من الأطقم الطبية لإفاقة اللاعب.

ولا تزال محاولات إنقاذ حياة أحمد رفعت مستمرة، ما دفع نجم ليفربول لإرسال طائرة لنقل اللاعب إلى انجلترا لتلقيه العلاج المناسب وإنقاذ حياته.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".