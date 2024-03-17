الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر .

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منتخب مصر يستدعي مصطفي شلبي لمعسكر مارس

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المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الثالث استعدادا لبطولة غرب آسيا

شارك في المران ١٩ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي افشة و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي ، ومصطفي شلبي الذي  انضم للمعسكر اليوم .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

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