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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الثالث استعدادا لبطولة غرب آسيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أدى المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريبه الثالث اليوم في معسكره بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وذلك ضمن الاستعداد لخوض بطولة غرب آسيا الدولية.

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ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية في إطار تحضيرات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

ويغادر المنتخب الأوليمبي القاهرة صباح الاثنين المقبل إلى مدينة الإحساء بالسعودية لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي : مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

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