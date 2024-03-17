إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي ، اليوم السبت ، إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي ليغيب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وأثبتت الفحوصات إصابة محمد عبد الفتاح «تاحا»، مهاجم فريق مواليد 2007 بالنادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى

وتعرض «تاحا» للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز في بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأكد الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز لاتخاذ قرار التدخل الجراحي.

ويعد «تاحا» من المهاجمين المميزين في قطاع الناشئين بالأهلي، حيث تُوج بلقب هداف بطولة الجمهورية في الموسمين الماضيين، كما أنه هداف الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا.