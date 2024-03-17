نقيب الممثلين يكشف حقيقة إشعال حريق ستوديو الأهرام بفعل فاعل (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن العناية الإلهية أنقذت استديو الأهرام من نيران الحريق، مضيفا أن الحريق التهم الحارة المبنية مثل الشادر وهي مبنية في الفناء، كما نالت النيران بعض العمارات المجاورة للاستديو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "سراي"، المذاع على قناة "A TV"، اليوم السبت، أن جميع العاملين في مسلسل "المعلم" وقاطني العمارات المجاورة للاستديو بخير ولا توجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، مضيفا أن مشاهد الشادر انتهت والاستديو من الداخل سليم ويمكن استئناف العمل خلال يومين.

الحريق ليس بفعل فاعل

وأكد أن الحريق لم يكن بفعل فاعل والأمر في يد الجهات المعنية، موضحا أن النيابة والمعمل الجنائي يحقق في الحادث، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات احترازية لتجنب مثل هذه الحوادث.

ولفت إلى أن السيسي أمر بتعويض المتضررين من الحريق وتكليف شركات على أعلى مستوى لترميم الشقق المتضررة، موجها الشكر للرئيس باسمه واسم الفنانين، موضحا أنه أُخبر بالحريق أثناء تصوير عمل بعيدا عن مكان الاستديو.