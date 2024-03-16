السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القباج: صرف إعانة فورية للأسر المضارة من حريق العمرانية وإصلاح وتأثيث الوحدات السكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف إعانة فورية كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء الصرف الفوري للأسر المضارة.
 

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وتعد تلك الدفعة كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني المضارة من الحريق وإعادتها لوضعها الأصلي.

ووجهت القباج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ببدء صرف الإعانة الفورية للأسر المضارة، والاطمئنان على حصول جميع الأسر عليها، وتقديم كافة المساعدات، كما يتم التنسيق مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  لحصر الخسائر وتوفير تكلفة إصلاح وتأثيث الوحدات السكنية التي تم إتلافها .


هذا وقد امتدت آثار الحريق لتسبب تضرر واجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، دون أن تحدث خسائر في الأرواح.

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