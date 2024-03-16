Google تنهي محاولتها الأخيرة لتطبيق الوسائط الاجتماعية

أغلقت جوجل المشروع التجريبي، Keen، وهو نظام أساسي على طراز Pinterest، مما يدفع المستخدمين إلى تصدير بياناتهم قبل 24 مارس.

قدمت Keen توصيات مدعومة بالتعلم الآلي للوحات الأفكار الافتراضية، لكنها لم تشهد تحديثات كبيرة منذ عام 2021.

أرسلت Google بريدًا إلكترونيًا إلى المستخدمين لتنزيل المحتوى الخاص بهم ولاحظت أن Keen قدم إرشادات لأنظمة توصية المحتوى الخاصة بالشركة.



إلى جانب تطبيقاتها الأساسية مثل Gmail، ومجموعة Workspace، والخرائط، والتطبيقات الحصرية لهواتف Pixel، تكرس Google أيضًا جهودًا وموارد كبيرة لتجربة أفكار جديدة للخدمات التي يمكن دمجها في أعمالها الخاصة، مثل السيارة ذاتية القيادة. شركة وايمو. ومع ذلك، كان عام 2023 عامًا صعبًا بالنسبة لشركة Alphabet Inc.، وما زلنا نشهد تأثيرًا مضاعفًا مع الإغلاق الأخير لمنصة وسائط اجتماعية على طراز Pinterest تسمى Keen.



إليكم ما قتلته جوجل في عام 2023

انطلق Keen في عام 2020 كواحد من العديد من المشاريع التجريبية لشركة Google، بدعم من حاضنة أفكار الشركة المسماة Area 120. ومن خلال العمل باستخدام عنوان URL StayKeen.com، قدمت المنصة للمستخدمين توصيات مدعومة بالتعلم الآلي ونتائج البحث المتعلقة بـ Keens - لوحات الأفكار الافتراضية. حيث يمكنك جمع محتوى مثل الروابط والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات ذات الموضوع المشترك، مثل الطبخ والبستنة والتدبير المنزلي وما إلى ذلك.

أوضح وصف Google لـ Keen أن كل لوحة ستضع الأساس لمزيد من اكتشاف الأفكار والمفاهيم ذات الصلة، وسيساعد التعلم الآلي على تحسين التوصيات بمرور الوقت، حيث تخبر الخوارزمية بما يعجبك وما لا يعجبك. ومع ذلك، لم تصدر الشركة تحديثًا رئيسيًا لـ Keen منذ ديسمبر 2021. وبعد إغلاق العديد من مشاريع المنطقة 120 الأخرى وسط عمليات تسريح العمال في عام 2023.

قامت Google أيضًا بإرسال بريد إلكتروني إلى مستخدمي Keen الحاليين لتصدير بياناتهم وتنزيلها كملف ZIP، كما لو كنت تستخدم Google Takeout. يُسمح لك بتصدير كل المحتوى الذي نشرته، بما في ذلك الروابط التي حفظتها لوقت لاحق، والصور التي تم تحميلها، والملاحظات النصية والمشاركات التي قمت بإنشائها. يمكنك تحديد Keens فرديًا لتنزيله على موقع Staykeen.com/download. تنبهك النافذة المنبثقة على موقع الويب أيضًا إلى الإغلاق الوشيك، ومن الصعب تفويتها. وفي الوقت نفسه، تعترف جوجل بأن Keen أعطى أنظمة توصيات المحتوى الخاصة بجوجل إرشادات لا تقدر بثمن تربط التوصيات باهتمامات العالم الحقيقي.

لديك حتى 24 مارس لأخذ بياناتك دون اتصال بالإنترنت. بعد الموعد النهائي، لن يكون من الممكن الوصول إلى بياناتك وستقوم Google بحذفها كلها - المنشورات والإعجابات والتعليقات وكل شيء. إن مثل هذا الإغلاق ليس أمرًا غير معهود بالنسبة للشركة، ولكننا نأمل مخلصين ألا يتم إغلاق المزيد من مشاريع المنطقة 120 بهذه الطريقة في عام 2024.