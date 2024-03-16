أمرين مهمين يجب القيام بهما لتجنب الإصابة بالسرطان

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن واحدا من كل شخصين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم.

وقال البروفيسور بيتر ساسيني، الباحث الرئيسي في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "السرطان هو في المقام الأول مرض الشيخوخة، حيث يتم تشخيص أكثر من 60 بالمائة من جميع الحالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وإذا عاش الناس لفترة كافية، فسيصاب معظمهم بالسرطان في مرحلة ما.

ولكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتقليل فرصنا في تطويره، ويمكن الوقاية من ما يصل إلى 40 بالمائة من حالات السرطان فيما يلي طريقتان رئيسيتان لتقليل المخاطر.

نحن نعلم أن حوالي 40 بالمائة من حالات السرطان ترجع إلى أسباب نمط الحياة التي يمكن الوقاية منها، والتدخين مشكلة واضحة ومن المهم مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

وهذا مجال آخر قد تقلبت فيه الاستثمارات الحكومية على مر السنين ولكن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وبالطبع لأن التدخين سبب كبير لعدم المساواة، وإذا تمكنا من تجهيز الجميع ودعمهم للإقلاع عن التدخين، فسوف يحدث ذلك فرقًا كبيرًا.

ويتحدث الأستاذ أيضًا عن أهمية الحفاظ على وزن صحي للجسم، فالحفاظ على وزن صحي للجسم أمر مهم حقًا بالنسبة للسرطان من المهم تناول الكثير من الفواكه والخضروات، وتناول سعرات حرارية أقل وتناول سعرات حرارية أقل.

وخلص تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

افعل هذه الأشياء: حافظ على وزن صحي وتوقف عن التدخين أو لا تبدأ أبدًا، وقد يكون لها تأثير كبير على خطر إصابتنا بالسرطان.