بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي لن يحل المشكلات بطريقة سحرية

يعد بيل جيتس أحد أكثر المؤيدين المتحمسين للذكاء الاصطناعي ولكنه يشعر بالقلق من القيود المفروضة على التكنولوجيا.

في حين أن الذكاء الاصطناعي فعال بشكل ملحوظ في بعض المهام، إلا أن نقاط ضعفه أصبحت أكثر وضوحا.

وقال جيتس إن مفتاح نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية هو الحصول على "بيانات تجسد الخبرة".

كان بيل جيتس يفكر في الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة قبل وجوده.

يعد المؤسس المشارك لشركة Microsoft الآن أحد أبرز المدافعين عن التكنولوجيا وهو يشمر عن سواعده للانضمام إلى الاجتماعات مع شركته السابقة لتقديم المشورة لهم بشأن تطوير المنتجات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الوعود والنجاح الذي شهده العام الماضي، هناك أيضًا وعي متزايد بمحدودية الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع داكس شيبرد في برنامج Armchair Expert، قال جيتس إنه يختبر نقاط القوة والضعف هذه بشكل مباشر: "أنا أستخدمها طوال الوقت وأقول، حسنًا، لا، إنها ليست جيدة بما يكفي لهذا - ولكن واو، إنها جيدة". جيد بما فيه الكفاية لذلك."

لقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على تغيير قواعد اللعبة في العديد من المجالات، بما في ذلك الأدوية والزراعة، والتي يهتم بها جيتس ومؤسسته التي تحمل اسمه بشكل خاص.

لكنه أقل إعجابًا بقدرات الذكاء الاصطناعي في لعبة سودوكو - حيث قال إنه يواجه صعوبة في التفكير التكراري - ولا يزال يحاول معرفة كيفية دمج الأدوات في عملية عمله.

وقال جيتس: "إذا كانت هناك مشكلة لا يجيد البشر التعامل معها، فإن التقنيات الحالية لا تخلق نهجًا جديدًا".

بمعنى آخر، على الرغم من المظاهر، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية ليست سحرية، فهي أسرع بكثير في أداء المهام الموثقة جيدًا والتي يقوم بها البشر بشكل أبطأ.

المفتاح هو الحصول على "البيانات التي تجسد الخبرة".

يعرف الخبراء بدرجة عالية من التفاصيل كيف تؤثر مستويات النيتروجين على غلات المحاصيل وهم جيدون للغاية في قياسها. يعد الذكاء الاصطناعي بمثابة مساعدة هائلة في تحسين نماذج التنبؤ هناك.

على النقيض من ذلك، فإن أسئلة مثل سعادة الإنسان أو الرضا عن العلاقات من الصعب للغاية قياسها والتنبؤ بها، وقد ناضل البشر مع هذه الأسئلة بدرجات متفاوتة للغاية من النجاح عبر التاريخ. الذكاء الاصطناعي لن يحل هذه المشاكل بمفرده.

وقال جيتس: "أعتقد في الواقع أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا في الاستشارة العقلية، لكن علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك". "سيتطلب ذلك الكثير من العمل الذي لم يتم إنجازه بعد."

وهناك مجال آخر مثير للدهشة قال جيتس إن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تتعثر فيه وهو الرياضيات المعقدة.

وقال: "إنها لا تعرف التحقق من إجاباتها". "في لعبة سودوكو، عليك أن تقوم بالكثير من التفكير التكراري ولا تحتاج إلى وقت إضافي."

وأضاف جيتس أنه بطريقة إنسانية ملحوظة، سيقول الذكاء الاصطناعي أحيانًا إنه "أخطأ في الكتابة" بدلاً من الاعتراف بخطئه. "إنه اعتذاري للغاية، ويقول إنه سيحاول مرة أخرى، لكنه بالطبع يخطئ مرة أخرى."

وقال جيتس، الذي كان متفائلًا على الإطلاق، إن هذه القيود ليست سببًا لإعادة جني الذكاء الاصطناعي إلى القمقم. إن الجانب الإيجابي المحتمل للبشرية هو ببساطة كبير للغاية، حتى لو كان الأمر قد يتطلب المزيد من العمل للوصول إلى هناك.

ورغم أنه يحترم حق الأفراد والدول في الاختلاف، إلا أن جيتس لا يتوقع مستقبلاً يتفق فيه العالم بشكل جماعي على إيقاف أو التراجع عن تطوير هذه التكنولوجيا.

وقال: "ربما يكون لدينا عالم اختارت فيه أجزاء من العالم استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، والبعض الآخر يقول: "أخرج عربتك يا عزيزي".