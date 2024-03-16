ميدو: أنصح جوميز بتثبيت تشكيل الزمالك خلال المباريات المقبلة

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أنه كان يشعر بالحزن من بعض لاعبي الفريق الأبيض خلال نهائي كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "بعض من لاعبي فريق الزمالك كانوا لا يصدقون أنهم يستطيعوا الفوز في نهائي كأس مصر وفي نهاية الأمر خسروا بسبب قلة الثقة".

وأضاف: "أنصح جوميز بأن يقوم بتثبيت التشكيل خلال المباريات المقبلة إلى جانب التنظيم الدفاعي، وأن تكون التغييرات محدودة".