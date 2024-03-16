رئيس الوزراء يجرى حوارا مع العاملين بمطار سانت كاترين

خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير والتوسعات

<< مشروعات التطوير تشمل المنطقة الإدارية والخدمية ومبنى الركاب، والمنطقة الفنية

<< إنشاء صالة للركاب بسعة 600 راكب فى الساعة وبرج للمراقبة بارتفاع 30م لتغطية حقل الطيران

<< العاملون: مستمرون فى مواصلة العمل خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ

<< «مدبولى»: اهتمام غير مسبوق للدولة بالبقعة الفريدة التى تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى ومشروعات التطوير تضيف قيمة جديدة

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، فى أثناء تفقده للمشروع برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد العاملون على مواصلة العمل خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولى موجها الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدا فى الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم فى الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمى، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحى التراثى بالمدينة، كما أشار «مدبولى» إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة فى العالم، التى تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتى مشروعات التطوير التى يتم الانتهاء منها حاليا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قام بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، كما تفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة، ورافقه الفريق محمد عباس، وزير الطيران، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق الخبير العالمى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

<< تعظيم الاستفادة السياحية <<

مهندس محمد سعيد

وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمكونات مشروع تطوير «موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام»، الذى يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والروحانى والدينى والبيئى، حيث يراعى هذا المشروع معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعمارى، ويُعلى من القيمة الروحية للمنطقة، واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال التطوير الكامل والتوسعات التى يشهدها مطار سانت كاترين الدولى، حيث استمع لشرح من اللواء أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول مشروع تطوير المطار، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مشروعات التطوير بالمطار، التى تنفذها إدارة المهندسين العسكريين، تشمل 3 مكونات رئيسية وهى: المنطقة الإدارية والخدمية، ومنطقة مبنى الركاب، والمنطقة الفنية، وفى هذا الإطار، أوضح مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين، أن المنطقة الإدارية والخدمية تضم بوابة الرسوم، ونقطة حراسة متقدمة، ومبنى إيواء الجنود، بالإضافة إلى مبان للصيانة، والجراج، والمخلفات، ومبنى الأرصاد، بالإضافة إلى خزان محطة وقود، وعدد 4 موزعات كهرباء، فضلا عن مبنى إنارة الممرات، ومبنى تأمين الترماك، فضلا عن مسجد يسع 400 مصلى، وخزان مياه 1500 م3، وسكن للعاملين، ومبنى المخازن، وفى الوقت نفسه، أوضح اللواء أحمد سرور، أنه فيما يخص منطقة مبنى الركوب فتشمل صالة الركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولى والمحلى، وقاعة الـVIP، إضافة إلى مبنى التصاريح، ومحطة التبريد، وكذا محطة كهرباء خاصة بالصالة، فضلا عن منطقة انتظار سيارات تسع لـ 227 سيارة.

أحمد منصور

<< برج للمراقبة <<

وفيما يتعلق بالمنطقة الفنية، فأشار إلى أنها تضم إقامة برج للمراقبة بارتفاع يصل إلى نحو 30م لتحقيق الرؤية حقل الطيران، ومبنى الإطفاء، ومبنى إنارة الممرات، وموزع كهرباء، وخزان إطفاء، مضيفا أن أعمال التطوير تشمل كذلك إنشاء ممر رئيسى بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول يصل إلى أكثر من 2000 متر، وكذا إنشاء ترماك مواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، فضلا عن إنشاء طرق خدمية للمطار، منها تطوير الطريق الرئيسى بمدخل المطار بعرض 35م وطول 1200م وعدد 4 حارات لكل اتجاه، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات؛ ليصبح المطار مُجهزاً لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار.

<< مستوى عالمى <<

وأضاف أنه يتم استكمال منظومة صرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوى وكافة المنشآت، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحى، والرى، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير خلال العام الجارى، حيث تبلغ معدلات التنفيذ نسبًا متقدمة، وجار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وعقب ذلك، تجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه فى مختلف أرجاء المطار؛ للتعرف على أرض الواقع على سير الأعمال، مشيدا بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يعمل على الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمى، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحى التراثى.