عاجل.. أسماء وصور قتلى الجيش الصهيوني الثلاثة في فخ رفح

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجنود الثلاثة في رفح، وقالت: تم إطلاق نيران مضادة للدبابات على قواتنا قرب المجمع في منطقة مزارع رفح بالقرب من معبر رفح.

وأضافت، توجد في المجمع عيادة وبجوارها مدرسة لم يقم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة عليها على الأرض حتى الآن، عندما دخلت القوة إلى أحد المباني - انفجرت عبوة، وتبين أن المنزل محاصر وقتل الجنود.

- الرقيب أمير غليلوف 20 عاماً من شمشيت، مقاتل في الكتيبة 50 لواء الناحال، فطس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب أوري بار أور 21 عاماً من مدرسة بن غوريون، مقاتل في الكتيبة 50 لواء ناحال، فطس في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب عيدو أبيل 21 عاماً، ذو قرن، مقاتل في الكتيبة 50 لواء الناحال، فطس في معركة جنوب قطاع غزة.