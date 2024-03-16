أفضل ٤ فيتامينات تمنع الإصابة بالزهايمر وتعزز صحة الدماغ.

يوصي الأطباء بتناول مجموعة من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ والعقل ووظائفه الإدراكية، وكذلك والقدرة على التفكير بشكل سليم.

فيتامينات مهمة لصحة الجسم



ووفقًا لما ذكره موقع كيورا، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الفيتامينات التي تحمي صحة الدماغ..



فيتامين ب المركب

يعزز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات .

فيتامين د

يعزز صحة الجسم والعظام والناقلات العصبية وخلايا الدماغ، ويمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، كما قد تجده في بعض الأطعمة أبرزها البيض والأسماك، ومنتجات الألبان.





فيتامين ك

يعزز خلايا الدماغ ويحافظ على الوظائف الادراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب .





فيتامين سي

من أهم الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم والمناعة كما يعزز قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.