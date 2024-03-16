الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طبيبة تكشف مفاجأة عن خرافات صحية شائعة عن الخبز

بوابة الوفد الإلكترونية

نفت طبيبة تغذية روسية الخرافة التي تؤكد أن التخلي عن تناول الخبز سيساعد على إنقاص الوزن.

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شائعات صحية عن الخبز


ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوصت الطبيبة بأنه من الأفضل لإنقاص الوزن، التخلي عن تناول المنتجات السكرية والمعجنات، لاحتوائها على الدقيق، ونسبة عالية من الدهون.

كما أشارت الطبيبة إلى أن الخبز الطازج لا يضر بمعدة الشخص السليم، كما يعتقد الكثيرون، لافتة أن الخبز المقرمش ليس أكثر صحة من الخبز العادي، كما يعتقد البعض.

وفي حال يرغب الشخص في تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها وفقدان الوزن، فقد لا يحسب بشكل صحيح الكمية ويرتكب خطأ، لأن الخبز المقرمش، يحتوي على العديد من المكونات الإضافية، مثل نكهات مختلفة، والسكر، ما يجعله غير صحي لرشاقة الجسم.

في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار الخبز الأسمر صحيا أكثر من الخبز الأبيض، لأن الأمر في النهاية يرجع إلى نوع الدقيق المستخدم في صنعه.

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