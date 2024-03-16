استمرار الندوات التوعوية لـ"تضامن الغربية"

تشهد مديرية التضامن بالغربية سلسلة ندوات توعوية؛تحت شعار "وعى " وذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن؛ وتحت رعايةالدكتورطارق رحمى محافظ الغربية.



حضر الندوة احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية

وأوضحت الندوة مفهوم الوصف الوظيفي وهو بيان مفصل في وثيقة مطبوعة أو إلكترونية، لطبيعة المهام والمسؤوليات للوظيفة الشاغرة في مؤسسة العمل في الهيكل التنظيمي.وذلك بذكر المواصفات والمؤهلات، والخبرات والمهارات التي لا بد أن تتوافر لدى الموظفين في المؤسسات، لتحقيق أهداف الوظيفة والمسؤوليات المطلوبة من الموظفين على أكمل وجه، بما يحقق وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وأوضحت الندوة أهمية الوصف الوظيفي في الشركات ، منها تقسيم وتوزيع المهام والمسؤوليات حسب الاختصاصات، وتوضيح معايير الأداء التي تحقق الأهداف العامة للمؤسسة. تحديد مهمة كل قسم في المؤسسة، وتدفق العمل حسب الهيكل التنظيمي، وتحديد خطة سير العمل بدون تضارب أو ازدواجية في اتخاذ القرارات.

ويساعد الوصف الوظيفي على فهم المسؤوليات والمهام للموظفين المرشحين ووضع خطط وبرامج واضحة لتحقق سير العمل بنجاح. المساعدة في تحفيز الموظفين، وتحديد أسس وشروط التنقل والترقية والمكافآت والحوافز، والاستقطاب الفعال للكفاءات العاملة. وضع أسس ومعايير واضحة للاستقطاب الوظيفي والتعيين، واختيار ما يصلح منها لتحقيق أهداف المؤسسات. زيادة فاعلية العمل الجماعي، وروح الفريق، وذلك من خلال وضوح معايير الأداء المطلوبة. إدارة الموارد المالية بكفاءة، وذلك من توضيح الرواتب، والمعدات التي تتطلبها كل جهة حسب اختصاصها في فترة زمنية محددة.