مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

شهد طريق الفيوم ..سنورس الزراعي اليوم السبت مصرع شخص في حادث تصادم سيارة إجرة بدراجه ناريه ، تم نقل الجثة الي مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور قسم شرطةسنورس بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إجرة بدراجه ناريه وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره علي السيارة والدراجة فاصطدما ببعضهم مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعه بطريق الفيوم سنورس الزراعي .

وتبين من المعاينة الأولية مصرع " محمد ممدوح " 43 سنة مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وفى حادث سابق اليوم اصيب 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة. اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه قريه قصر الباسل بدائرة مركز شرطة الفيوم، جرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة.اسيوط الصحراوي الغربي .