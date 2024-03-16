سعر الذهب في مصر يسجل استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت

سعر الذهب بـ نهاية التعاملات.. شهدا أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، استقراراً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وذلك طبقًا للتعاملات في الأسواق المحلية بعد آخر تحديث لحظي من شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.



في هذا السياق ترصد"بوابة الوفد الإلكترونية"، خلال التقرير التالي أسعار المشغولات الذهبية، وجاءت على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-3-2024، نحو 3348.5 جنيه للشراء مقابل 3394.2 للبيع.



سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 2930 جنيهًا للشراء مقابل 2970 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1958.9 جنيه للشراء مقابل 1985.6 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 2511.4 جنيه شراء مقابل 2545.7 للبيع.



سعر الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت 16 مارس 2024 نحو 2156 دولارًا للأونصة والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24.



ويختلف سعر الذهب اليوم في مصر حسب المصنعية والقيمة التي يضعها كل تاجر على حدة حسب المحلات المختلفة، ويكون ذلك على كافة المشغولات الذهبية والسبائك، وشهد سوق الذهب المحلي في مصر خلال الآونة الأخيرة زيادة الطلب على عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك باعتباره على رأس الاستثمارات الآمنة طويلة المدى في الشدائد والأزمات.



