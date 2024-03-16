السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في مصر يسجل استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت

الذهب
الذهب

سعر الذهب بـ نهاية التعاملات.. شهدا أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية، استقراراً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وذلك طبقًا للتعاملات في الأسواق المحلية بعد آخر تحديث لحظي من شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.
 

في هذا السياق ترصد"بوابة الوفد الإلكترونية"، خلال التقرير التالي أسعار المشغولات الذهبية، وجاءت على النحو الآتي:

txt

معاقبة متهم بالمشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية

txt

صينى يقيم مائدة افطار للصائمين بالإسماعيلية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 16-3-2024، نحو 3348.5 جنيه للشراء مقابل 3394.2 للبيع.
 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 2930 جنيهًا للشراء مقابل 2970 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1958.9 جنيه للشراء مقابل 1985.6 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 2511.4 جنيه شراء مقابل 2545.7 للبيع.
 

سعر الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت 16 مارس 2024 نحو 2156 دولارًا للأونصة والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24.
 

ويختلف سعر الذهب اليوم في مصر حسب المصنعية والقيمة التي يضعها كل تاجر على حدة حسب المحلات المختلفة، ويكون ذلك على كافة المشغولات الذهبية والسبائك، وشهد سوق الذهب المحلي في مصر خلال الآونة الأخيرة زيادة الطلب على عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك باعتباره على رأس الاستثمارات الآمنة طويلة المدى في الشدائد والأزمات.

 

مواد متعلقة

معاقبة متهم بالمشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية

صينى يقيم مائدة افطار للصائمين بالإسماعيلية

شاب صينى يوزع التمر والماء على الصائمين فى شوارع الإسماعيلية (فيديو )

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6| مايان السيد تفتح قلبها لـ نور النبوي

الجريدة الورقية