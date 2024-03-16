معاقبة متهم بالمشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم السبت، المتهم "ع . ع . ا" يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية حيث اشترك مع آخرين بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية بأن أتفق معهم وامدهم بالبيانات اللازمة كما استعمل المحررات المزورة فى واقعة محضر لسنة 2017 إدارى .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم "ا . ع" عامل، وشقيقه "ب . ع" عامل، يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 5 سنوات، بتهمة التعدي على المجني عليه "ر . ع" عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بعاهة مستديمة له بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم .





صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.





تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهما بسبب خلافات بينهما مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15% .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .