صينى يقيم مائدة افطار للصائمين بالإسماعيلية

قام احد الأشخاص الصينين فى الإسماعيلية بعمل مائدة على الشارع العمومى بمدخل مدينة الإسماعيلية ولم يقتصر على ذالك بل قام بتوزيع الوجبات ومياة الشرب والعصائر اثناء اذان المغرب على المارة واصحاب السيارات الصائمين والأطفال الصغار



وأكد إلى" بوابة الوفد " أن من العادات الثابتة في شهر رمضان في الصين هي مشاركة غير المسلم للصائمين في أغلب الأحيان عادات وتقاليد رمضان، فتجد بعض الجيران يشاركون المسلمين الصيام وموائد الإفطار، ويزداد تقديم الأطعمة وتبادلها بين المسلم الصائم والجيران غير المسلمين.هاهيا عدات فى بلدنا الصين

وحينما تحدثنا معة عن العادات والتقليد الصينية فى بلدهم ، قال من أبرز مظاهر شهر رمضان في الصين هو تنظيم مأدبة الإفطار الجماعي، وتأتي مائدة الطعام الصينية الشهيرة مصممة بشكل دائري ومتحركة، وتتنوع أصناف الطعام المعروضة عليها في بيت المسلم الصيني، لكن بكميات محدودة لا تفيض عن حاجة الصائمين.

وتكون وجبة الإفطار على فترتين الأولى، يتناول فيها المسلمون الشاي الأخضر أو الأحمر وبعدها يتم تناول البطيخ، من ثم يذهبون إلى المساجد لتأدية صلاة المغرب، بعد ذلك يعودون لاستكمال بقية وجبة الإفطار، كما يستعوض الصينيون الحلويات بالفواكه.

اما هنا فى مصر نرى أن الصائمين يقومو بصلاة المغرب ثم الإفطار وانا عندا اذا المغرب اقوم بتوزيع التمر والمياة على المارة فى الطريق العمومى واجد فى وجهه الابتسامة عندما يرانى انا صينى اوزع وجبات إفطار ويضحك فى وجهى بحب واخوة