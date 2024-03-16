فولهام يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



تقدم رودريجو مونيز بالهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله ساشا لوكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

فيما عاد نونيز ليُسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بفوز فولهام بنتيجة 3/0.

ورفع فولهام رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 53 في المركز الخامس.