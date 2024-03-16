السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فولهام يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فولهام
فولهام

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

بايرن ميونخ يحتفل برقم قياسي لـ هاري كين


تقدم رودريجو مونيز بالهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله ساشا لوكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني من المباراة.
فيما عاد نونيز ليُسجل الهدف  الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بفوز فولهام بنتيجة 3/0.
ورفع فولهام رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 53 في المركز الخامس.

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يحتفل برقم قياسي لـ هاري كين

ريال مدريد يفقد خدمات فينيسيوس جونيور حتى مباراة مانشستر سيتي
الجريدة الورقية