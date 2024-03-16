بايرن ميونخ يحتفل برقم قياسي لـ هاري كين

احتفل نادي بايرن ميونخ الألماني برقم قياسي سجله مهاجمه الإنجليزي هاري كين، بعد تسجيله هدفا خلال مواجهة دار مشتات والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ورفع هاري كين عدد أهدافه خلال الموسم الحالي إلى 31 هدفا، ما دفع بايرن ميونخ للاحتفال بلاعبه بعد تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا حيث نشر الحساب الرسمي للنادي “ لا يوجد لاعب سجل أهدافًا أكثر من هاري كين خلال موسمه الأول في البوندسليجا، حيث سجل 31 هدفًا حتى الآن، وهذا أيضًا رقم قياسي شخصي للاعبنا رقم 9، حيث لم يسبق له أن سجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد في أي بطولة دوري”.

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره دارمشتات بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد "ميرك ستاديون آم بولينفالتور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

بادر دارمشتات بالتهديف عن طريق سكاركي في الدقيقة 28، ثم تعادل بايرن ميونخ بتوقيع جمال موسيالا في الدقيقة 39 قبل أن يحرز هاري كين هدف التقدم فى الدقيقة 45 +1.

وكرر موسيالا زيارة الشباك مرة أخرى في الدقيقة 64 و أضاف جنايري وتيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74، 93 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الاخيرة يحرز فيلمسون الهدف الثاني لدار مشتات، لتنتهي المباراة بفوزا كبيرا لبايرن ميونخ 5-2.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 31، فيما يتذيل دارمشتات التريتب برصيد 13 نقطة فقط.