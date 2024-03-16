استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالاسماعيلية

أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لاعمال الملس والتطهير فى جميع قطاعات ومناطق الشركة لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى وفقا للخطة الموضوعة والتى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشاكل تتعلق بزيادة التصرفات ، والتعامل الفورى مع اى بلاغات تتعلق بأغطية مطابق الصرف الصحى .



حيث تستمر الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتنفيذ أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى بحى ثان الاسماعيلية بدءا من تقاطع شارع البحرى والمستشفى مرورا بشارع المستشفى وحتى ميدان السلام طبقا لخطة التطهير الدورية لشركة محافظات القناه لشبكات الصرف الصحى تزامنا مع زيادة الاستهلاك ، مع استمرار اعمال الملس والتطهير فى كافة مناطق وقطاعات الشركة .



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الملس والتطهير للشبكات تتم طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظات القناة مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، وموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وذلك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.