Viu تقدم 12 مسلسلًا جديدًا في رمضان

أعلنت شركة Viu، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تشكيلة مسلسلاتها الرائعة لشهر رمضان 2024. وتضم قائمة هذا العام مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية، بما في ذلك المسلسلات الحصرية والأصلية المنتظرة بفارغ الصبر والتي تعد المشاهدين بتجربة غنية ستجعلهم يلتصقون بشاشاتهم طوال الشهر الكريم.

ومن أبرز ما يميز القائمة العودة التي طال انتظارها لـ "الكبير اوي الموسم الثامن"، وهو مسلسل كوميدي مصري استحوذ على قلوب الملايين في جميع أنحاء المنطقة. ويواصل المسلسل، بطولة النجم المحبوب أحمد مكي إلى جانب أمينة خليل ومحمد سلام، استكشافه الساخر للحياة في الريف المصري، مما يملء حياة المشاهدين ب الضحك والبهجة. ومن المتوقع أن يكون هذا العرض الحصري الأول محور المشاهدة في شهر رمضان.

كما يُعرض للمرة الأولى أيضًا مسلسل "حق عرب"، وهو مسلسل درامي تشويقي بطولة أحمد العوضي وإلهام شاهين. تقع أحداث القصة في حي الجمالية التاريخي، وتدور أحداث القصة حول عبد ربه، وهو شخصية محترمة ومرهوبة، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب الخيانة. من المقرر أن يبهر هذا المسلسل المصري الحصري الجمهور بسرده المكثف وعروضه القوية.

من قلب الصحراء يأتي مسلسل "حراير البادية"، وهو مسلسل بدوي يغوص في قيم الشجاعة والشرف والعدالة التي تشكل حجر الزاوية في الثقافة البدوية. تقدم كل حلقة قصة فريدة من نوعها، وتقدم نظرة حديثة على التقاليد الخالدة. من المتوقع أن يأسر هذا المسلسل الحصري المشاهدين بتصويره الأصيل للحياة البدوية.

وتتمثل منطقة المشرق العربي بثلاثة مسلسلات استثنائية، من بينها المسلسل الدرامي "أغمض عينايك" الذي يحكي قصة جود، الطفل المصاب بالتوحد، ورحلته مع مؤنس، الرجل الذي تشكل معه علاقة عميقة بعد أن تركته والدته. . يستكشف فيلم "الصديقات" حياة خمسة راقصين متقاعدين يجتمعون لمواجهة تحديات الحياة، بينما يعيد فيلم "بيت أهلي" الجمهور إلى سوريا إلى حقبة الأربعينيات من القرن الماضي في قصة تجمع الحب والكراهية واالانتقام. من المؤكد أن هذه المسلسلات، برواياتها الجذابة وشخصياتها المعقدة، ستحظى بقبول كبير لدى المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

تقدم Viu أيضًا سلسلتين خليجيتين إلى الواجهة، "سهيلة بنت عديم"، وهي دراما/غموض تدور أحداثها أثناء الاحتلال الاستعماري البريطاني للكويت، و"رمادي"، وهي دراما حديثة تستكشف حياة ونضالات ثلاث شقيقات. و كلا المسلسلين سيثري حياة المشاهدين بتقديم رؤى فريدة حول ثقافة الخليج وتاريخه.

واستكمالاً للعروض العربية، تقدم Viu أربعة مسلسلات مدبلجة باللغة العربية، بما في ذلك دراما تركية "Three Sisters" و"Stickman"، ودراما كورية "Twinkling Watermelon" و"My Lovely Liar". من المؤكد أن هذه المسلسلات المشهورة عالميًا، والمتوفرة الآن باللغة العربية، ستجذب جمهورًا واسعًا بقصصها الجذابة وموضوعاتها العالمية.

في شهر رمضان هذا العام، تؤكد Viu من جديد التزامها بتقديم محتوى عالي الجودة ومتنوع يلقى صدى لدى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع مزيج من العروض الحصرية والأصلية والمسلسلات المدبلجة، تم تصميم قائمة Viu الرمضانية لتلبية الأذواق المتنوعة لجمهورها، مما يضمن متعة لا توصف للجميع خلال الشعر الفضيل .