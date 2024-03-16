السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوة خاصة للاحتلال تقتحم مطعم فلافل وتعتقل فلسطينيًا جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قالت مصادر فلسطينية، إن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من مطعم والده لبيع الفلافل قبيل موعد الإفطار، عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر، مساء السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت ليث كريم الأطرش، البالغ من العمر 24 عاما، عقب مداهمة المطعم الخاص بعائلته، الواقع على الشارع الرئيس القدس-الخليل في بيت لحم.

ويكثف الاحتلال شن مداهمات المدن والمخيمات الفلسطينية وتنفيذ عمليات اعتقال فلسطينيين من عدة بلدات في الضفة.

ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة كثف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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