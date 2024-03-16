السبت 16 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الطائرة يفوز على غانا في دورة الألعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “3-0“ ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “25-10“، “25-14“، “25-19“.

وشهدت المباراة حضور قوي من الجمهور الغاني الذي حرص على التوافد بأعداد كبيرة خلال  المباراة من أجل دعم ومؤازرة منتخبهم.


وتضم قائمة منتخب السيدات: “دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد“.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

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